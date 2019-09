E’ una Lazio sprecona: persi 16 punti nei secondi tempi del 2019

Lazio, torna il problema della tenuta mentale nei secondi tempi: sono 16, secondo il Messaggero, i punti persi nel 2019

Nella sua edizione odierna, Il Messaggero questa mattina ha evidenziato il numero di punti persi dalla Lazio nei secondi tempi del 2019. In questo campionato, infatti, sarebbero stati persi cinque punti: sedici totali se si considerano anche le gare del 2019. A partire dalla partita del gennaio scorso, con la vittoria della Juventus all’Olimpico dopo l’autogol di Emre Can, fino ad arrivare alla sconfitta nell’ultima giornata in casa del Torino. In mezzo, tante situazioni simili come contro il Genoa a Marassi, contro il Milan a San Siro con la rete di Kessiè o a Firenze con la marcatura di Muriel. Dopo la rimonta di Ferrara, sembra esser tornato d’attualità uno dei grandi problemi della squadra capitolina, sprecona e distratta.