E se un club italiano vincesse in Europa? Ecco lo scenario per il quarto posto

Il recente sorteggio di Champions League e Europa League porta i tifosi a fare delle valutazioni: ecco come cambierebbe la lotta per il quarto posto in caso di trionfo italiano

Eliminati dalla Conference League, la Lazio di Maurizio Sarri dovrà concentrare le sue energie sulla qualificazione alla prossima Champions League.

Lo scenario però potrebbe cambiare, in caso di vittoria italiana in Champions (Milan e Inter) e in Europa League (Juventus e Roma). In ottica quarto posto, nella situazione in cui una di queste quattro squadre manchi l’appuntamento con la qualificazione tramite piazzamento in classifica, basterebbe sollevare il trofeo per garantire la qualificazione alla prossima edizione della coppa con le grandi orecchie, togliendo cosi la possibilità alla quarta classificata di qualificarsi. Cosi facendo, avremo qualificate le prime tre in campionato , la vincente della Champions League e la vincente dell’Europa League.