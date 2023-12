Dzeko-Icardi, è guerra social tra i due ex Inter dopo Galatasaray-Fenerbahce

Dzeko-Icardi, continua lo scontro social tra i due ex Inter che si sono resi protagonisti di una forte diatriba in campionato

Continua lo scontro tra due ex conoscenze della serie A e dell’Inter i quali durante l’ultima sfida di campionato turco tra Galatasaray-Fenerbahce ovvero Icardi e Dzeko. Alla luce di quanto accaduto questa è la replica da parte del club giallorosso

PAROLE – Coloro che vogliono giustizia solo per se stessi stasera hanno continuato a manipolare il calcio turco da ogni canale. Condividiamo ciò che il comitato arbitrale, la sala VAR e 26 telecamere non possono vedere e ci vergogniamo per loro! Speriamo che un giorno chi ha portato il calcio turco a questo punto si vergogni…

A seguito di questo comunicato, queste sono state le risposte di Dzeko e edel club gialloblu

FENERBAHCE – Cercare di creare risentimento per il giocatore che colpisce il palo della porta. A discrezione del pubblico

DZEKO – Ha colpito con la testa il palo, poi l’ha messo su Instagram e ora piangono per un rigore… è proprio da loro, imbarazzante