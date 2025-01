Dybala e il cinque ai tifosi della Lazio: le immagini diventano virali sui social e fanno infuriare i tifosi – VIDEO

Dybala fa infuriare i tifosi della Lazio, quel gesto in faccia alla Curva Nord e a Mateo Guendouzi fa il giro dei social: la ricostruzione

Paulo Dybala ieri sera ha fatto infuriare i tifosi della Lazio dopo la vittoria del Derby della Roma. A fine partita l’argentino ha ‘salutato’ la Curva Nord – quella dei tifosi biancocelesti – facendo il gesto del numero cinque con le mani e poi dello zero.

Ancora Dybala e Guendouzi, poi il 5 ai tifosi della Lazio ✋ La ricostruzione di Alessio De Giuseppe#RomaLazio #DAZN pic.twitter.com/ZRtPks7zKC — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 6, 2025

Come ricostruito da DAZN lo stesso gesto lo aveva fatto in partita a Guendouzi – non il primo Derby in cui i due si provocano a vicenda – e voleva indicare il numero di Scudetti vinti da lui e il numero di quelli vinti dal francese. Il gesto ha fatto il giro dei social, scatenando l’ira dei tifosi laziali.