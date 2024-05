Dybala, l’argentino carica la Roma sui social e indica la via per il futuro: il suo post

Dybala, l’attaccante argentino guarda avanti dopo l’eliminazione in Europa League e carica la Roma in vista del finale di stagione

L’eliminazione contro il Leverkusen non l’ha ancora digerita, ma Paulo Dybala vuole comunque andare avanti per consentire alla Roma di giocarsi le speranze Champions. L’argentino alla luce della sfortunata serata contro il Leverkusen, che non ha permesso alla Roma di andare in finale pubblica questo post sui social.

Oltre agli omaggi per i sostenitori giallorossi, il 21 giallorosso, ha elogiato i propri compagni e ribadito come la stagione non sia finita, ricordando di uscire da questa sconfitta a testa alta.