Dybala avvisa Sarri: «Il derby di domenica? Sono pronto e voglio esserci»

Dybala, l’attaccante argentino ha recuperato in vista del derby con la Lazio e lo annuncia ai microfoni del canale Youtube di Tyc Sports

Ai microfoni del canale Youtube di Tyc Sports, ha parlato Paulo Dybala il quale rilascia alcune dichiarazioni in vista del derby di domenica

PAROLE – Per fortuna sto bene, ho lavorato tanto. Ho avuto una lesione al collaterale che mi ha causato un po’ di dolore. Però sono riuscito a recuperare rapidamente, in partita mi sono sentito molto bene. Ho avuto un problema simile quando stavo alla Juve, mi sono lesionato il collaterale e avevo lo stesso dolore. Dopo la partita c’erano anche le convocazioni della nazionale ed è la prima cosa a cui ho pensato. Poi con i trattamenti e il lavoro specifico ho recuperato in fretta, in 20 giorni come mi avevano detto i dottori e niente, domenica scorsa ho già giocato