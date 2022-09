Durmisi si presenta al Leganes: «Ho vissuto un periodo difficile, qui darò tutto»

Riza Durmisi è pronto ad iniziare il suo percorso tra le fila del Leganes, club del secondo campionato spagnolo: le sue parole

Riza Durmisi si è presentato al Leganes, club del secondo campionato spagnolo dove ha già iniziato una nuova avventura. Il terzino ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione:

«Sono molto emozionato, ho vissuto un periodo difficile. Non vedo l’ora di giocare e di dimostrare che sono uno dei migliori terzini de La Liga, ma prima dobbiamo pensare alla squadra. Sono sicuro che cambieremo il trend. Lotteremo per tornare dove meritiamo di essere. Dovrò sfruttare al massimo ogni minuto che l’allenatore mi concederà. Vengo con molta umiltà a lavorare e a giocare. Il livello è molto alto, la categoria è migliorata molto rispetto a qualche anno fa. Ogni partita è come una finale e bisogna sfruttare al meglio le occasioni, perché nessuna è facile. Quando si indossa questa maglia bisogna dare tutto, e credo che daremo una buona risposta».