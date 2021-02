Riza Durmisi, esterno della Lazio in prestito alla Salernitana, si ferma subito: infortunio muscolare per il giocatore

Sfortunato inizio di Riza Durmisi alla Salernitana. L’esterno sinistro, che ha esordito proprio pochi giorni fa con la maglia granata, ha riportato una lesione muscolare. Proprio nel primo match con il suo nuovo club, il danese si è fermato.

Come spiega TuttoSalerno, ora il giocatore in prestito dalla Lazio dovrà star fermo per qualche settimana.