Durmisi: «Avevo diverse richieste all’estero ma ho voluto fortemente la Salernitana»

Riza Durmisi ha parlato sul sito ufficiale della Salernitana dopo il trasferimento dalla Lazio: le sue dichiarazioni

«Voglio ringraziare i presidenti e il direttore per avermi voluto qui a Salerno. Avevo diverse richieste anche da club esteri ma ho fortemente voluto la maglia granata e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister. In tanti mi hanno parlato benissimo di Salerno, ho accettato con grande entusiasmo questa sfida e ringrazio ancora la Società per avermi voluto qui»