Dribbling Serie A, la posizione della Lazio in questa speciale classifica

La Lazio è la quarta squadra di Serie A per dribbling effettuati: a guidare la classifica Milan, Sassuolo ed Udinese

Sono tanti i fantasisti in casa Lazio. Da Felipe Anderson a Milinkovic, passando per Luis Alberto: le magie palla al piede spesso arricchiscono le gare dei biancocelesti. Sky Sport ha stilato una particolare classifica con le squadre che effettuano più dribbling in Serie A:

al primo posto c’è il Milan con una percentuale del 59,4 %; secondo il Sassuolo con 51,8%; l’Udinese con 52,6% e poi subito la Lazio (52,5%). A seguire Atalanta (51,8%) e Roma (48,3%).