Coronavirus, due nuovi positivi in Germania

Il Dresda comunica la positività di due giocatori al Coronavirus ed entra in ritiro per dieci giorni aumentando i ritardi

La Germania è stata la prima, fra i top5 paesi, a riaprire il campionato in Europa dopo l’emergenza scaturita dal Coronavirus.

Sembrava stesse andando tutto bene, ma in Zweite Liga (Serie B tedesca ndr) ci sono state nuove positività al virus. La Dynamo Dresda ha annunciato il contagio di due giocatori, come riporta calciomercato.com, e l’inevitabile ritiro per dieci giorni di tutta la rosa. Questa procedura scaturisce ritardi sul calendario e tanti dubbi. Cosa accadrà ora al calcio tedesco?