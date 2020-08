Secondo Don Balon il Barcellona sarebbe sulle tracce di Luiz Felipe.

Barcellona Nuovo pressing del Barcellona per Luiz Felipe. Lo riporta in Spagna “Don Balon”. L’indiscrezione, già uscita nei mesi scorsi, torna di attualità, ma la Lazio non ha intenzione di privarsi del suo centrale, a meno che non arrivi una super offerta. La società biancoceleste valuta il brasiliano circa 40 milioni di euro.