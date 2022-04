Djuricic Lazio, parla il calciatore: «Sono pronto per una big»

Il trequartista del Sassuolo Djuricic è uno degli obiettivi della Lazio. Il calciatore ha parlato del suo futuro

Tra i nomi sulla lista della Lazio per la prossima stagione c’è anche quello di Filip Djuricic, che a giugno si libererà a zero dal Sassuolo. E il serbo, in una intervista al portale Sport Klub, ha parlato proprio del suo futuro.

PRONTO PER UNA BIG – «Penso di essere pronto per una big. Molti fattori determinano se ciò accadrà. Realisticamente sono cinque mesi che non gioco, e se avessi giocato ininterrottamente credo che avrei almeno un pre-contratto con un club più grande. Il campionato italiano lo conosco molto bene, e mi vedono come un giocatore affermato. Ho anche avuto delle offerte prima dell’infortunio. Il Sassuolo è stata davvero una grande storia e un grande trampolino di lancio. Non escludo di rimanere qui, ma le possibilità sono poche. Il Sassuolo si è costruito la reputazione di squadra che afferma e vende giocatori a club più grandi e il mio eventuale trasferimento in un club più forte sarebbe una grande cosa per la società».