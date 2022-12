Il noto campione di tennis, Novak Djokovic, ha salutato Mihajlovic con un ultimo messaggio, sul suo profilo Instagram

«Riposa in pace caro Sinisa. Condoglianze alla famiglia Mihajlovic. Grazie per tutto quello che hai fatto per lo sport in Serbia, oltre che in Italia. Il tuo marchio è indelebile».