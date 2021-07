Discorso Mancini pre Italia-Inghilterra: così ha caricato i suoi – VIDEO

Il documento da brividi prima di Italia-Inghilterra con le parole di Mancini negli spogliatoi: il suo discorso alla squadra – VIDEO

Sui social impazza il video del discorso pre finale di Euro 2020 di Mancini all’Italia. Ecco cosa ha detto.

«Gigio, Dilo, Leo, Giorgio, Spina (ride, ndr). Emerson, Jorgio, Marco, Bare, Ciro, Lorenzo e Federico. Non ho niente da dirvi più. Voi sapete quello che siete, non siamo qua per caso. Siamo noi padroni del nostro destino, sapete cosa dovete fare. Siamo noi i padroni del nostro destino. Non l’arbitro. Non gli avversari».