Diritti tv, nessun accordo è stato trovato tra la Lega di Serie A e le televisioni per quanto concerne il mese di maggio

Continua lo scontro tra la Lega di Serie A e le televisioni. Il nodo è tutto nella rata di maggio che Sky e Dazn non vorrebbero pagare per intero.

Come riporta il Corriere dello Sport però la Lega non si muoverà dalla sua posizione: se non verrà pagata per intero si procederà per vie legali.