Diritti tv, braccio di ferro con Sky: depositato il decreto ingiuntivo

Diritti TV, depositato il decreto ingiuntivo contro Sky per il mancato pagamento dell’ultima rata: situazione diversa per DAZN e IMG

Continua la lotta per i Diritti TV. La Lega non ha intenzione di fare sconti, avviando una battaglia legale contro Sky. Stando a quanto riportato da La Repubblica, ieri è stato depositato il decreto ingiuntivo per il mancato pagamento dell’ultima rata relativa ai diritti tv della stagione 2019/2020.

Diverso l’approccio, più diplomatico, di DAZN e IMG che hanno richiesto la possibilità di dilazionare il pagamento e presentato un piano di pagamento rateale.