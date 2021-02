Diritti tv Serie A, nessun accordo: solo 11 club a favore di DAZN

Nessuna decisione riguardo ai diritti tv della Serie A: al momento, infatti, solo 11 club hanno votato a favore di DAZN

Si è conclusa l’assemblea tra i club di Serie A per la questione dei diritti tv. Al momento non si è giunti a nessuna conclusione in merito: infatti, non è stata raggiunta la quota minima di votazioni per l’assegnazione dei diritti.

Per l’accordo con DAZN servivano almeno 14 voti favorevoli. Tuttavia, solamente 11 club hanno votato a favore dell’accordo, mentre gli altri 9 si sono astenuti. I favorevoli sono stati Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio, Napoli, Hellas Verona, Udinese, Fiorentina, Cagliari e Parma.