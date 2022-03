Diritti tv Serie A, DAZN e Sky cercano l’intesa per le prossime stagioni: le ultime

DAZN e Sky starebbero dialogando per cercare l’intesa sui diritti tv della Serie A per le prossime stagioni

Dopo il gelo di questa stagione, DAZN e Sky starebbero ora cercando un’intesa per i diritti tv della Serie A per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato da Milano e Finanza, tutto dipenderà se il portale streaming concederà uno sconto a Tim in cambio della rinuncia dell’esclusiva così da permettere la sublicenza a Sky.

Il dialogo, però, al momento non starebbe decollando con il rischio di arrivare alle vie legali sempre dietro l’angolo.