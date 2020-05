Diritti TV, è ancora scontro tra Lega e TV: mercoledì decisivo

Diritti TV, nessun accordo è stato ancora trovato tra le televisioni e la Lega calcio: mercoledì giornata decisiva

Sono giorni decisivi questi per il futuro del calcio italiano e a tenere banco c’è anche la questione legata ai diritti televisivi. Anche su questo fronte infatti non è stato trovato nessun accordo, anzi, come riporta La Gazzetta dello Sport ieri Sky avrebbe inviato una lettera ai club per ribadire la volontà di non pagare la rata di maggio.

Mercoledì sarà un giorno molto importante sotto questo punto di vista.