Diritti Tv, l’offerta Dazn-Sky: la decisione della Lega. La videoconferenza non ha sciolto il nodo dei diritti tv per il periodo 2024-2029

Come rivela il Corriere dello Sport, l’assemblea di Lega svoltasi in videoconferenza non ha sciolto il nodo dei diritti tv per il periodo 2024-2029, con una fumata tra il grigio e il nero che al secondo round di trattative private avrebbe portato offerte pari a 890 milioni, suddivisi tra i 690 di Dazn per 10 partite e i 200 di Sky per 3 gare, al netto di quanto messo sul piatto da Mediaset.

Cifre che non possono soddisfare la Lega, dove però si respira fiducia in vista della prosecuzione nei prossimi mesi.