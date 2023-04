Diritti TV, il boom europeo delle squadre italiane fa sorridere la Serie A, che in vista del bando del prossimo anno si spera di aumentare i propri introiti

Come riporta La Stampa nel bando del prossimo cinque di maggio per i diritti TV, la Serie A punta a sfruttare il momento d’oro del calcio italiano, cercando di strappare un accordo che porti nelle casse del movimento un miliardo di euro a stagione.

Sky e Dazn, già detentori degli attuali diritti per il campionato italiano, partono favorite, ma con una rivisitazione rispetto all’attuale distribuzione. Si potrebbe trovare un accordo con la piattaforma streaming per una co-esclusiva, trasmettendo tutte, o quasi, le partite su entrambe le piattaforme e non più con la divisione di questi anni.