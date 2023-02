Diritti Tv Champions League 2024/27: ecco a chi andranno. Arrivano conferme per Amazon Prime Video e Sky. I dettagli

I diritti TV per la Champions League dal 2024 al 2027 andranno a Sky e Amazon Prime Video (in esclusiva una gara del mercoledì dai playoff alle semifinali), confermando così le indiscrezioni delle ultime ore.

Sky potrà trasmettere in esclusiva anche tutte le partite del proprio pacchetto in streaming, venendo quindi a mancare la concorrenza in mobilità di Infinity.