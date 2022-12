Diritti TV, Cairo: «Spesso sono in disaccordo con Lotito, ma stavolta ha ragione»

Si continua a parlare di diritti TV ed emendamenti al dl Aiuti quater: le parole di Cairo a sostegno dell’idea di Lotito

I club di Serie A uniti per la modifica della legge Melandri. La norma prevede attualmente la cessione dei diritti solamente a tre anni, mentre la proposta inserita con due emendamenti al dl Aiuti quater (uno presentato anche da Lotito) ne prevedrebbe almeno cinque. Un’idea che mette tutti d’accordo, dal Ministro Abodi alla FIGC, passando per le emittenti televisive: serve un pacchetto di norme che possa aiutare la competitività del sistema, tutelato inoltre da leggi anti pirateria e sponsorizzazioni delle società di betting.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a sostenere l’idea del presidente della Lazio c’è anche Urbano Cairo che ha dichiarato:

«Premesso che come molti sanno, spesso mi capita di non essere d’accordo con Lotito, stavolta la pensiamo alla stessa maniera. L’idea di prolungare da tre a cinque anni la durata dei diritti TV non è certo un assist a un’emittente o a un’altra. Qualsiasi persona di buon senso capisce che è una sacrosanta opportunità per chi investe di ottenere un guadagno grazie alla continuità del progetto. E di conseguenza consente a chi vende di ottenere di più».