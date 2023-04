Dionisi: «Partita importante domani, ma farò riposare qualcuno in vista della Lazio»

Il tecnico del Sassuolo, ha parlato del prossimo match contro i biancocelesti in conferenza

Pensa già alla sfida di mercoledi con la Lazio, il tecnico del Sassuolo, Dionisi, che in conferenza stampa ha parlato anche del match contro i biancocelesti.

LE PAROLE- «La partita più importante è quella di domani ma un occhio alle tre gare ci sarà. Io penso alla partita di domani, dopo la gara di domani qualcuno avrà bisogno di recuperare, qualcuno non giocherà per scelte domani e potrebbe giocare mercoledì, sicuramente alcuni ragazzi che nelle ultime partite hanno trovato poca continuità potrebbe darsi che trovino uno spazio, anzi, me lo auguro, la speranza è quella, e spero che la squadra aiuti a far bene perché un singolo non può determinare»