Dionisi: «Il tecnico più bravo è Sarri e vi spiego perchè»

Dionisi, il tecnico del Sassuolo rilascia alcune dichiarazioni su Sportitalia elogiando l’operato svolto fin ora da Sarri

Ai microfoni di Sportitalia parla Dionisi, il quale rilascia alcune dichiarazioni elogiando il lavoro svolto fin ora da Sarri, ecco le sue parole

SARRI – L’allenatore che mi piace di più? Facile ora come ora dire Spalletti, è sicuramente tra i più bravi. Per me però Sarri è il migliore. Fa giocare bene le sue squadre, è il meno televisivo di tutti, abbiamo avuto un percorso simile e soprattutto riconosco sempre la sua mano nelle squadre che allena.

Mi ci rivedo un po’, anche se ovviamente stiamo parlando di un tecnico molto più preparato e più esperto. Allegri mi piace, ho sempre parlato bene di lui. Gestire un club e una società che ha sempre l’obbiettivo più alto non penso sia facile, lui questo lo fa benissimo.

Poi se mi chiedi se la sua squadra possa giocare meglio ti dico che è possibile. Ma non credo che possa ottenere risultati migliori di quelli che che sta già ottenendo. Per questo penso che è un allenatore bravissimo