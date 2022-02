Zoff: «Grande feeling con Cragnotti, alla Lazio un unico rimpianto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dino Zoff, ex allenatore della Lazio, ha ripercorso i suoi anni in biancoceleste: le dichiarazioni del campione del Mondo 1982

Intervenuto ai microfoni de Il Cuoio, inserto del Corriere dello Sport, Dino Zoff ha ricordato gli anni trascorsi alla Lazio. Le sue parole:

«Come è nata la scintilla con Gascoigne? In modo semplice. Mi ha fatto disperare e gioire, magari nel giro di cinque minuti. Gli artisti sono questi».

SIGNORI – «Con me Beppe Signori ha vinto due volte la classifica dei cannonieri. Penso di sapere come portare le mie squadre e i miei attaccanti a fare gol».

CRAGNOTTI E RIMPIANTO – «Per Cragnotti era un uomo Lazio. Non fu facile tornare in panchina al posto di Zeman e farlo nel 2001 quando Eriksson andò via. Quella stagione fu il mio grande rimpianto».