Dino Zoff, ecco quando ci sarà la presentazione del suo libro FOTO

Lazio, ecco quando ci sarà la presentazione del libro di Dino Zoff

Dino Zoff e la Lazio, una ‘storia d’amore’ molto importante. Il leggendario ex portiere presenterà a breve il proprio libro. Ecco di seguito i dettagli.

IL COMUNICATO – Giovedì 5 dicembre 2019, alle ore 18.00, presso il prestigioso Salone d’Onore del CONI (P.za Lauro De Bosis 15, Palazzo H, Roma), si svolgerà la presentazione del libro “Dino e la sua Lazio, la carriera in biancoceleste del mito”, opera interamente dedicata al portiere della Nazionale campione del mondo 1982 Dino Zoff e distribuita in tutte le edicole di Roma e provincia. Il libro, curato dallo scrittore Emiliano Foglia, rappresenta un nuovo capitolo della raccolta enciclopedica di “Lazialità”, magazine fondato nel 1985 e diretto da Guido De Angelis. All’interno la sconfinata vita professionale di Zoff viene raccontata dalla prospettiva laziale, ricostruendo la sua esperienza capitolina in qualità di allenatore e presidente attraverso documenti fotografici, interviste e numerose testimonianze, senza trascurare i trionfi con la Juventus e le leggendarie sfide con la maglia azzurra. Alla serata – nel corso della quale Zoff sarà altresì insignito del “Premio Lazialità” – parteciperanno il presidente del CONI Giovanni Malagò, oltre a numerosi e illustri esponenti della stampa specializzata e del mondo del calcio. Tenendo conto dei tempi legati ai controlli degli accrediti all’ingresso della sala, per garantire a tutti gli ospiti, alla stampa e agli addetti ai lavori di prendere posto per tempo, l’ingresso avverrà alle ore 17.30.