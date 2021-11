Zoff: «Serie A? La Lazio è in ripresa»

Dino Zoff ai microfoni di Gr Parlamento tra i vari temi ha commentato anche la lotta scudetto. Ecco le sue parole

«Ci sono due squadre che hanno un vantaggio e sono il Milan e il Napoli, che però avrà qualche problema per la Coppa d’Africa. Dopo c’è l’Inter in piena competizione, penso che lo scudetto sia affare loro. La Juventus può invece riuscire a inserirsi nelle prime quattro, ne ha le qualità. Roma e Lazio? La Roma ha avuto un momento non felice, la Lazio si sta riprendendo, ma entrambe andranno valutate solo nei prossimi mesi. Per i giallorossi l’entusiasmo iniziale su Mourinho è stato forse esagerato, ma fa parte dell’ambiente. Ora bisogna fare i conti con la realtà»

