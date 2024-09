Dinamo Kiev Lazio, Provedel CHIUDE la porta: NON era mai successo in questa stagione. Il DATO - Lazio News 24

Dinamo Kiev Lazio, Provedel CHIUDE la porta: NON era mai successo in questa stagione. Il DATO della squadra di Baroni

Termina 3-0 per la Lazio la sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev e per la prima volta in questa stagione i biancocelesti mantengono la porta inviolata. Merito anche della grande prestazione di Ivan Provedel, il quale ha più volte negato la gioia del gol agli avversari.

In campionato la Lazio ha subito almeno un gol in ognuna delle cinque partite disputate e l’obiettivo adesso è di portare a casa un clean sheet anche in Serie A.