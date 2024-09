Dinamo Kiev Lazio, occhio a questi tre talenti

Dinamo Kiev Lazio, tre giovani talenti da tenere d’occhio: le parole dell’osservatore Marco Palma che potrebbero stuzzicare Fabiani

Dinamo Kiev Lazio sarà anche una possibilità per guardare con attenzione ad alcuni giovani talenti ucraini che potrebbero, in futuro rientrare nei piani di calciomercato dei biancocelesti. Di seguito le parole dell’osservatore Marco Palma a TMW Radio

PAROLE – «Alla Dinamo Kiev, c’è Taras Mykhavko, difensore centrale del 2005, duttile, sa giocare anche da terzino sinistro essendo dotato di un’ottima velocità. Nazionale under 21. Per la sua posizione in campo ricorda Calafiori. Poi c’è Volodymyr Brazhko, playmaker classe 2003 di 184 cm, nazionale maggiore ucraino. Dotato di grande personalità è sicuramente uno dei giocatori più in vista del calcio ucraino. Ottimo tiro da fuori e buona propensione al goal. Calciatore completo che nelle caratteristiche ricorda Manuel Ugarte dello United. Vale oggi 8 milioni. Infine Nazar Voloshyn, esterno d’attacco di piede destro del 2003. Esterno dal passo velocissimo e dal dribbling fulminante, bravo nell’assistere il compagno e molto freddo davanti la porta. Valore: 5 milioni»