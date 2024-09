Dinamo Kiev Lazio, dove vedere la gara in diretta tv e streaming: tutti i dettagli in vista della sfida di stasera

Inizia il percorso in Europa League della Lazio contro la Dinamo Kiev. La gara, in programma stasera alle ore 21, sarà visibile in esclusiva sui canali dedicati di Sky Sport (Sky Sport Uno 201 e Sky Sport 252) e anche in streaming su NOW TV e Sky Go.