Dimissioni Sarri, un club spagnolo promuove il tecnico: «E’ perfetto per noi»

Dimissioni Sarri, un club della Liga avrebbe messo gli occhi sull’ex tecnico della Lazio identificandolo come perfetto per la squadra

Le dimissioni di Sarri hanno fatto scalpore in casa Lazio, ma anche in Spagna con un club spagnolo che avrebbe messo gli occhi sull’ex tecnico biancoceleste. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe individuato in Sarri il tecnico perfetto per ripartire la prossima stagione definendolo con il Dna che rappresenta da sempre il club catalano.