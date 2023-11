Dimissioni Sarri, Messaggero: clamoroso retroscena su Lotito. È il primo a sperarci!

Dimissioni Sarri, clamoroso retroscena de Il Messaggero su Claudio Lotito: il patron della Lazio è il primo a sperare nell’addio del tecnico

In casa Lazio tiene banco, oltre al bruttissimo momento di crisi aperto dalla sconfitta di ieri contro la Salernitana, anche la posizione di Sarri che nel post-partita ha anche ipotizzato le dimissioni. Il Messaggero riporta questo retroscena:

Chissà se Maurizio è pronto a dimettersi davvero o è solo l’ennesimo disperato tentativo di spaventare un gruppo a lui legatissimo. A giugno mediterà comunque se interrompere in anticipo il rapporto, nonostante poche settimane fa abbia giurato amore eterno per non delegittimarsi di fronte all’ambiente e allo spogliatoio. La società lo ha pressato per quel

discorso, anche per rimandare i corteggiatori dall’Arabia al loro posto. Tutto vano, perché in fondo ora il primo a sperare in un suo passo indietro è Lotito, che non ha nessuna intenzione di licenziare Sarri e riconoscergli almeno 10 milioni lordi sino alla scadenza (2025) del contratto.