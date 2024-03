Dimissioni Sarri, il retroscena: ecco perchè l’addio alla Lazio. Martusciello svela tutto

Dimissioni Sarri, il retroscena sull’addio del tecnico alla Lazio: ecco perchè ha preso questa decisione. Le parole di Martusciello

Giovanni Martusciello, a Sky Sport, ha svelato il motivo dell’addio di Sarri alla Lazio.

SQUADRA ALLONTANATA DALLE IDEE DI SARRI – «Sarri l’ha presa per far si che venisse fuori una gara così. Si è accorto che non incideva più, a mali estremi estremi rimedi. C’erano strade come dimissioni, esonero e il prolungamento. Non c’erano altre vie e purtroppo siamo arrivati a questo. Non è una cosa solita per le idee del mister. Il mister lo ha detto che era questa la sua idea, non si è dimesso perchè aveva paura. Voleva tentare questa ultima reazione. E’ stato anche il direttore che ha sofferto e non vi nascondo che quando ha annunciato le dimissioni si è emozionato. Sono persone adulte, lui è stato il primo a rimanerci male. Dispiace ma si troveranno altre strade».

