Dimissioni Sarri, quasi 5 milioni sul tavolo: a quanto rinuncia il tecnico con il suo addio

Dimissioni Sarri, l’allenatore toscano con il suo addio al club biancoceleste rinuncia ad un importante cifra che gli sarebbe spettata

La mattinata è iniziata peggio di come è finita la serata di ieri con la sconfitta con l’Udinese per la Lazio e i suoi tifosi. Le dimissioni di Sarri hanno alimentato ancor di più la situazione delicata attuale del club biancoceleste che ora deve ripartire, visto che il match dello Stirpe con il Frosinone è dietro l’angolo. L’ormai ex tecnico delle aquile, con il suo addio lascia sul tavolo una cifra importante che gli sarebbe spettata: quasi 5 milioni di euro, tra gli ultimi mesi di questa stagione e la prossima (il contratto scadeva nel 2025).

Sarri lascia il club dopo due stagioni e mezzo, visto che venne ingaggiato dalla Lazio nel 2021 dopo l’addio anch’esso burrascoso di Simone Inzaghi, approdato all’Inter al posto di Conte.