Dimissioni Sarri, Pedullà svela il retroscena: «Lo staff di Sarri ha preso questa decisione. E Martusciello...»

Dimissioni Sarri, Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha svelato un importante retroscena sullo staff del tecnico toscano

Attraverso il proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha svelato questo retroscena in casa Lazio:

PAROLE – «Novità sullo staff di Sarri: rispetto a qualche giorno fa, quasi tutti (non solo il match analyst) stanno maturando la decisione di lasciare. Tra qualche ora tutto sarà più chiaro, ma la tendenza è questa. Per il momento resta Martusciello che sta preparando la trasferta di sabato a Frosinone, ma la situazione è in divenire. Martusciello ha deciso di restare, ma senza aumenti sul contratto rispetto a quanto guadagnava da vice».