Dimissioni Mancini, spunta il retroscena: ecco il presunto motivo dell’addio dell’ex biancoceleste

Come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale italiana.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Alciato, all’interno del contratto ci sarebbe stata una clausola che potrebbe aver infastidito il tecnico a tal punto da portarlo a prendere questa decisione.

Infatti, nel caso in cui l’Italia non si sarebbe qualificata nei prossimi Europei, il contratto prevedeva l’esonero automatico del ct. Una clausola che a Mancini sicuramente non piaceva.