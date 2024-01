Dimissioni Boban, l’ex centrocampista si dimette dal suo ruolo UEFA. Contrasti con Ceferin

Dimissioni Boban, l’ex centrocampista croato lascia il suo ruolo nell’organigramma UEFA per contrasti con Ceferin

Zvonimir Boban non le manda a dire a Ceferin e, con un comunicato ufficiale, spiega così le sue dimissioni dall’UEFA. Il lungo messaggio da parte dell’ex centrocampista.

IL COMUNICATO – Ho parlato e discusso con il presidente dell’Uefa riguardo a un problema nato durante l’ultimo meeting dell’Esecutivo ad Amburgo. Si tratta di una proposta al Congresso di febbraio prossimo, per modificare lo statuto dell’Uefa e consentire allo stesso presidente di potersi candidare nuovamente dopo questo mandato che doveva essere il suo ultimo. Dopo aver manifestato la mia più grande preoccupazione e il mio totale dissenso, il presidente mi ha risposto che per lui non c’è nessun problema legale né tantomeno etico morale e che avrebbe perseguito senza alcun dubbio la propria aspirazione. Questo distacco da quei valori cancellando le riforme più importanti e sorprendente ed è incomprensibile, soprattutto in questo momento. Capisco bene che nulla è ideale, tanto meno io, e so bene che bisogna accettare la logica del compromesso, ma di fronte a questo fatto, se lo accettassi, andrei contro i principi e i valori comuni in cui credo fermamente. E non faccio il fenomeno, perché di certo non sono l’unico a pensarla così. Dispiace tanto ma, a malincuore, lascio Uefa…