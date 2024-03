Diletta Leotta rivela: «Mi piacerebbe vedere giocare Karius in Italia, ecco dove»

Diletta Leotta, la conduttrice e futura moglie del portiere tedesco si esprime riguardo il futuro del calciatore

Nonostante manchino alcuni mesi alla sessione estiva di calciomercato, i club cominciano a guardarsi intorno per cercare il rinforzo giusto. Ci sarà posto tra i protagonisti anche per Karius? Diletta Leotta se lo augura, specialmente in serie A come testimoniano le sue parole a Stasera C’e Cattellan

PAROLE – Io spero sia vicino Milano perché è il mio centro di vita. Monza? Bravo, più o meno, Como, possiamo arrivare a Como. Sarebbe splendido perché lui non ha mai giocato in Italia