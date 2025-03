Condividi via email

Diffidati Viktoria Plzen Lazio, ecco chi rischia di saltare il match di ritorno della sfida di Europa League

Stasera si disputerà la sfida tra Viktoria Plzen e Lazio, una sfida ricca di insidie e che avrà la sua gara di ritorno in casa dei biancocelesti di Baroni.

In vista della partita nella Capitale ecco un punto sui diffidati: in casa capitolina nessuno e a rischio di squalifica, situazione differente invece per i cechi dove sono diffidati 4 giocatori: Kwabena Adu, Dweh, Havel e Markovic.