Condividi via email

Diffidati Lazio Udinese, ecco chi dovrà far particolare attenzione ai cartellini durante la sfida. I nomi

Contro l’Udinese la Lazio dovrà fare particolare attenzione ai cartellini per non rischiare nessuno in vista della sfida col Bologna.

I diffidati sono: Belahyane, Guendouzi e Isaksen, che se dovessero essere ammoniti saranno costretti a saltare il match in calendario domenica 16 marzo.