Diffidati Lazio, in tre rischiano di saltare il derby: ecco chi sono

Diffidati Lazio, sono tre i giocatori a rischio per la gara contro la Roma: Pedro, Luiz Felipe e Zaccagni

Il Venezia divide la Lazio dalla gara contro la Roma. Un appuntamento cruciale non solo in ottica classifica, ma anche per i protagonisti che dovranno scendere in campo: sono infatti in tre a rischiare di non giocare il derby della Capitale.

I diffidati sono Pedro, Luiz Felipe e Zaccagni: difficilmente Sarri farà a meno di loro, ma qualche calcolo in vista della gara più importante della stagione adrà sicuramente fatto.