Diffidati Lazio, tutto il centrocampo a rischio per il Derby

La Lazio deve fare i conti con una lunga lista di diffidati, che potrebbero saltare il Derby contro la Roma: ecco la situazione

Domani sera la Lazio tornerà in campo contro il Parma allo Stadio Olimpico, per la 36esima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti, con le fila dimezzate per infortuni e squalifiche, dovranno fare i conti anche con una lunga lista di giocatori diffidati.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, quasi tutto il centrocampo è a rischio per il Derby contro la Roma: nell’elenco ci sono Luis Alberto, Milinkovic, Cataldi, Akpa Akpro, Parolo, Andreas Pereira e Luiz Felipe. Mister Inzaghi dovrà dunque gestire bene i propri uomini, per non arrivare alla stracittadina con i ranghi ancor più ridotti.