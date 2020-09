Difesa Lazio, proposto Smalling, interesse vivo per Queiros

Secondo Il Messaggero il Manchster United avrebbe proposto Smalling alla Lazio. Piace sempre Queiros.

Con Andreas Pereira in dirittura d’arrivo, il mercato della Lazio potrebbe vedere la propria conclusione con l’arrivo di un altro difensore. In attesa di ufficializzare il ritorno di Wesley Hoedt, la società è al lavoro per quanto riguarda le cessioni di Wallace (vicino alla Turchia) e Bastos. Incerto il futuro di Denis Vavro: si era parlato di Copenaghen, ma ad oggi sembra difficile vederlo lontano da Roma. Qualora partisse, arriverebbe sicuramente un altro difensore. In tale ottica, alla Lazio sarebbe stato offerto Chris Smalling. Il Manchester United, dopo il suo rientro dal prestito alla Roma, è intenzionato a cederlo, ma non a svenderlo. Ad oggi rimane comunque una trattativa abbastanza complicata.

Meno complessa la strada che porterebbe al giovane Diogo Queirós. Il 21enne del Porto, gestito da Jorge Mendes, potrebbe arrivare ed essere inserito negli slot infiniti riservati agli under 22. La sua candidatura non va sottovalutata soprattutto per le ultimissime battute del calciomercato. Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.