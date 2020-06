Difensori goleador: un bianoceleste e due ex in classifica

Difensori goleador, la classifica dei 20 difensori che si sono scoperti attaccanti: tre tra attuali ed attuali biancocelesti

Sono loro, gli attaccanti, ad avere come unico obiettivo il gol. Non solo però, spesso ci sono giocatori il cui ruolo è quello di difendere che però hanno il fiuto per la porta e sono dei veri e propri goleador. Nella speciale classifica stilata da Transfermarkt ci sono i 20 migliori difensori goleador e tra di loro ci sono attuali ed ex giocatori della Lazio.

Posizione numero 19 per Francesco Acerbi con 17 reti in 248 partite: 1 con il Chievo, 11 con il Sassuolo e 5 con la Lazio; presente anche l’ex Kolarov: ottava posizione con 22 gol in 173 partite, di queste: 6 reti con la Lazio e 16 con la Roma. Medaglia di bronzo invece per Massimo Oddo: per lui 29 gol in 282 partite: 9 con il Verona, 17 in biancoceleste, 2 con il Milan e 1 con il Lecce.