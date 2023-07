Diego Gonzalez: «Sto imparando da Immobile, non perdona mai. L’anno prossimo mi aspetto di…». Parla il giovane fantasista della Lazio

Diego Gonzalez, fantasista della Lazio, ha parlato ai microfoni del club dopo l’allenamento ad Auronzo.

Le sue parole: Mi trovo bene, stiamo lavorando nella maniera migliore. È un passo importante per me a vent’anni trovarmi qui con idoli, è un’esperienza importante che mi aiuterà a crescere. Sto giocando in avanti come Immobile. Cosa vorrei di lui? La finalizzazione di Immobile è uno degli aspetti principali perché non lascia scampo a nessun portiere. Non ne perdona una, sempre intento a prenderle tutte. Cercherò di imparare. Cosa vorrei per il prossimo anno? Debuttare con la prima squadra e farlo nella maniera migliore. Crescere come attaccante e migliorare di più in questo anno che avrò a disposizione