Gambale: «Tifo per Immobile ma l’addio alla Lazio fu un trauma»

Diego Gambale, attaccante del Montevarchi, ha ricordato il suo traumatico addio alla Lazio dopo 9 anni: le sue parole

Intervistato da calciomercato.com, Diego Gambale, attaccante del Montevarchi ed ex Lazio, ha dichiarato:

«Tifo Lazio e Immobile, ma mi rivedo in Dzeko. Sono stato lì 9 anni. Quando è arrivato il momento di andare in Primavera non sono stato confermato, da tifoso laziale è stato un duro colpo. Se ho pensato di smettere? Sì, perché dopo una vita alla Lazio sapere di non continuare lì è stato un trauma. Poi mio padre mi ha convinto a continuare e ne approfitto per ringraziarlo, se oggi sono qui è anche merito suo. Rimpianto? Un po’ sì. A quell’età non ero maturo come adesso e quello è stato l’aspetto che ha influito più di tutti. Guardandomi indietro, però. oggi posso dire di essere soddisfatto del percorso che ho fatto».