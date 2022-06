Ballotta: «Carnesecchi è un portiere importante. E su Reina...»

L’ex portiere Ballotta ha detto la sua sul possibile acquisto di Carnesecchi, soffermandosi anche su altri temi

L’ex portiere Ballotta ha detto la sua sul possibile acquisto di Carnesecchi, soffermandosi anche su altri temi. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

PORTIERE DEL FUTURO – «Io non ho mai avuto un infortunio che mi potesse condizionare la carriera. Per un portiere la spalla non è poca cosa, anche se con i mezzi che ci sono oggi ne uscirà senza problemi. La Lazio avrà fatto le dovute considerazioni su Carnesecchi e tempi di recupero. E’ un portiere importante, ha prospettiva e qualità, se non ci punti ora non lo farai più. E’ giovane, deve fare esperienza, la serie A, ma non sarà un problema per lui. Se uno è bravo lo è a prescindere dalla categoria. Lui è un portiere che attacca, è positivo, non ha paura di sbagliare, è coraggioso. E’ una dote molto importante per un estremo difensore, lo si nota nelle uscite e non solo. Quando ci sono le svolte devi decidere dove andare anche con coraggio».

REINA – «Io ho giocato i preliminari di Champions a 45 anni. Lui è ancora affidabile, la sua esperienza gli permette di gestire le situazioni nel modo giusto. La difesa lo ascolta, è bravo con i piedi. Reina in attesa di Carnesecchi è la strada giusta».