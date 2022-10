Zauri: «A Bergamo una grande Lazio. E ora con il Midtjylland...»

Luciano Zauri ha parlato del momento della Lazio, soffermandosi sulla sfida di Bergamo e sul match di domani contro il Midtjylland

Luciano Zauri ha parlato del momento della Lazio, soffermandosi sulla sfida di Bergamo e sul match di domani contro il Midtjylland. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di New Sound Level.

PRESTAZIONE – «Avere una settimana a disposizione è fondamentale, ti permette di recuperare gli acciacchi e pensare quotidianamente all’obiettivo. Se ti chiami Lazio, però, devi avere lo scopo di giocare ogni tre giorni, come accadrà nelle prossime settimane. Una grande Lazio, che ha fatto una bellissima partita a Bergamo. Il mister e la squadra però devono avere i piedi ben saldi per terra perché nel calcio ci vuole equilibrio. Immobile è insostituibile, Sarri ha trovato un piano B efficace, ma secondo me manca comunque l’alternativa perché ha solo quei tre davanti. Cancellieri fa quello che può fare, se giocherà mai dal primo minuto, secondo me si muoverà come prima punta e Sarri lo sta allenando per questo, soprattutto adesso che Immobile non c’è. Ha bisogno di stabilità e non di essere spostato in continuazione, sennò è normale che va in difficoltà, ma resta un profilo promettente e molto giovane».

TERRENO OLIMPICO – «Se dovessi dare una percentuale per l’importanza del terreno di gioco sarebbe bassa, ma nel calcio i dettagli fanno la differenza e determinano i risultati. Se si fa una giocata e la si sbaglia, questo può portare a subire un gol e l’avversario su questi dettagli ci può fare la partita. Io direi che incide, ma bisogna anche dire che si andrà verso la stagione invernale in cui i campi non saranno in ottime condizioni. All’Olimpico ci giocano due squadre ed entrambe sono impegnate in competizioni europee, quindi è normale che il manto erboso sia in difficoltà. Io su campi difficili trovo molto più in difficoltà chi ha meno capacità tecniche, perché quelli bravi la soluzione la trovano sempre. Il terreno dopo il rugby? Non era il massimo, alcune zone erano sistemate, ma erano cose fatte al momento, se pioveva dopo mezz’ora il campo era terribile e diventava difficile giocare».

MILINKOVIC E IMMOBILE – «In vista del derby, che è una partita troppo diversa dalle altre, qualche calcolo in più lo farei. Contro la Salernitana, se decidessi di non farlo giocare, non lo convocherei nemmeno. Vedere Milinkovic seduto e non farlo entrare è difficile e sarei tentato anche di metterlo dentro. Immobile? Ci sono gli esami strumentali che parlano al riguardo, io non lo rischierei per una partita, neanche per il derby».

EUROPA LEAGUE – «Non penso che la Lazio stia facendo i calcoli sulla coppa, per me essendo un risultato che ti sei conquistato sul campo lo scorso anno non lo puoi buttare via. E’ una competizione che ti dà visibilità, quindi penso che la Lazio andrà in campo con un’ottima formazone e con l’obiettivo di vincere, perché bisogna passare assolutamente».